Najmanj šest mrtvih, ujete ljudi rešujejo s helikopterji

Na najbolj prizadetih območjih so ljudje ujeti na strehah in višjih nadstropjih hiš. "Morali jih bomo reševati s helikopterjem, saj jih ne moremo doseči s čolni, zaradi močne sile vode. To bi bilo preveč nevarno," je dejal prefekt kraja Aude Alain Thirion.

Zaradi poplav so zaprte šole in ceste, oblasti pa so pozvale prebivalce, naj ne zapuščajo svojih domov.

Videoposnetki kažejo ulice, ki so se ponoči spremenile v besne hudournike, ki so odplavile avtomobile.