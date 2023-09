Skoraj dva meseca po poplavah živijo v pisarnah, preurejenih v sobe

"Ne vem, kaj naj rečem. Na vlado se tako ali tako ne moreš zanesti." "Dobili smo kup obljub od gospe predsednice, kmetijske ministrice, ministrov. Ti so dajali obljube, da bo naslednji teden že vse urejeno, pa se ni nič premaknilo," povesta Robert Krebs in Nejc Zager, ki sta z družinama avgusta ostala brez vsega. "Vidi se še moja hiša, v kateri pa ne smem biti. Od ata in strica ni več, sosedove gor tudi ni več," razočarano pove Krebs ob nepredstavljivem pogledu na svoj dom.

Iz hiše se je skupaj z družino izselil že takoj po poplavi. Nekaj časa so spali pri sosedih, razlaga, nato jim je streho nad glavo ponudilo podjetje Podkrižnik, kjer je zaposlena tudi Krebsova žena. Njihov dom so postali nekdanji prostori uprave. Pokaže nam spalnico, dnevno sobo in hčerino spalnico, kjer živijo že skoraj dva meseca. "To je sejna soba, ampak je v redu." V zgornjih prostorih so kuhinja, jedilnica in kopalnica ter spalnice za preostalo družino.