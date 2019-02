V poplavah umrla družina: voda avto odnesla s ceste

V hudourniških poplavah na grškem otoku Kreta so umrli štirje člani iste družine, so sporočili reševalci. Trupla so našli danes, potem ko so v nedeljo zgodaj zjutraj zagnali iskalno akcijo.

Njihov avtomobil je deroča voda odnesla s ceste v bližini vasi Timbaki na jugu otoka. Žrtve so bile stare od 21 do 58 let.

V iskalni akciji je med drugim sodelovalo 45 gasilcev, vojaški helikopter in ladja obalne straže.