V posebni izvedbi Lige prvakov presenetile tudi ekipe, ki ostajajo v boju za prestižen naslov

Le še štirje klubi so v boju za naziv najboljšega v letošnji posebni izvedbi nogometne Lige prvakov. Presenetljivo v polfinalu ni angleških in španskih ekip, sta pa tam kluba, ki se z evropskimi uspehi ne moreta pohvaliti, lahko pa se pohvalita z debelo denarnico. PSG se je po 25 letih uvrstil v polfinale, Leipzig pa je zgodovinski uspeh spisal vsega 11 let po ustanovitvi kluba. Kakšen razplet pa pričakuje komentator tekem Tomaž Lukač?

