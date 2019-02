V pošiljki krompirja odkrili več kot 100 let staro granato

Eksplozivna naprava, ki je tehtala okoli enega kilograma, je bila nestabilna, saj so jo pred tem odvrgli, a so jo nato uspeli detonirati v bližnjem drenažnem kanalu, so sporočile oblasti. Posnetek detonacije je policija objavila tudi na svojem Twitter računu.

"Po do zdaj znanih informacijah je granata prišla skupaj s krompirjem iz Francije," je novinarjem povedal zaposleni v podjetju Wong Ho-hon .

Granato so sicer v tovarni Calbee v Hong Kongu odkrili v soboto zjutraj med sprejemom pošiljke krompirja iz Francije.

"Granato so na polju v jarku najverjetneje odvrgli vojaki v času prve svetovne vojne," je novinarjem povedal zgodovinar Dave Macri. Kot je še pojasnil, je jarek nato zasulo, zdaj pa na tem območju pridelujejo krompir. Granato so tako kmetovalci verjetno pobrali skupaj s pridelkom in pošiljko poslali na Kitajsko.

To pa ni prva tovrstna najdba v Hong Kongu. Lani so varnostni organi evakuirali na tisoče ljudi na območju nakupovalnega središča, potem ko je policija na gradbišču odkrila in nato uničila hudo poškodovano bombo iz druge svetovne vojne.