Bombne pošiljke na naslovih Bele hiše, Obame, Clintonove in CNN

Podoben paket pa naj bi dobili tudi v Time Warner Center, kjer je sedež CNN v New Yorku. Alarm za evakuacijo zaposlenih v stavbi se je oglasil ravno v trenutku, ko so na CNN poročali o izredni novici v zvezi s preostalimi pošiljkami.

Neimenovan uradnik naj bi za CNN povedal, da so prestregli tudi paket bombo namenjeno v Belo Hišo, ki naj bi bil podoben tistima, ki sta jih prejela tudi nekdanji predsednik Barack Obama in nekdanja državna sekretarka ter predsedniška kandidatka Hillary Clinton.

Tajna služb a ZDA je že prej v izjavi pojasnila, da so "prestregli dva sumljiva paketa, namenjena dvema osebama pod njihovo zaščito."Izkazalo se je, da gre za Clintonovo in Obamo. Eksplozivno napravo, ki je prispela na naslov pisarn e Hillary Clinton v New Yorku je v torek popoldne odkril tehnik, ki skenira pošto, paket za Obamo pa so v sredo zjutraj na enak način našli v Washingtonu.

Vse eksplozivne naprave naj bi bile podobne tisti, ki jo je v ponedeljek na dom prejel ameriški milijarder in filantrop George Soros , poročajo ameriški mediji.

"Paketa sta bila kot potencialni eksplozivni napravi odkriti med rutinskim pregledom pošte in bila na ta način primerno obravnavana," so še zapisali v izjavi in dodali: "Nihče izmed naslovnikov ni prejel paketa niti ni bil v nevarnosti, da bi ga."

Tajna služba je še zagotovila, da bodo z vsemi razpoložljivimi zveznimi, državnimi in lokalnimi viri poskusili odkriti izvor paketov in identificirati odgovorne.

Pošiljki podobni tisti, ki je prispela na Sorosev naslov

Šlo naj bi za podobni pošiljki, kakršna je bila naslovljena na Sorosevo rezidenco v Bedfordu v zvezni državi New York v ponedeljek. Ta naprava je bila sestavljena iz približno 15 centimetrov dolge cevi, napolnjene z eksplozivnim prahom. To bombo so pirotehniki uničili.

Kaj naj bi bilo v ozadju te pošiljke, policija še ugotavlja. Zaenkrat za to ni še nihče prevzel odgovornosti, še navaja ameriški časnik.