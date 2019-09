V potresu v Albaniji je bilo poškodovanih več kot 100 ljudi

Potres z magnitudo 5,8, ki so mu sledili trije močni popotresni sunki, je Albanijo stresel v soboto okrog 16. ure in je bil najmočnejši potres v tej balkanski državi v zadnjih 30 letih, je sporočilo albansko obrambno ministrstvo.

Žarišče potresa je bilo slabih 60 kilometrov severozahodno od albanske prestolnice Tirana. Spletni novičarski portal shqiptarja.com je poročal, da je bilo poškodovanih najmanj 108 ljudi.

Ameriški geološki inštitut je sicer poročal, da je imel potres magnitudo 5,6. Sledili so mu še trije potresi z jakostjo 5,1, 4,7 in 4,8, zadnjega so zabeležili malo po polnoči.

Albanski premier Edi Rama je zaradi potresa odpovedal udeležbo na zasedanju Generalne skupščine ZN.

Lokalni mediji so poročali, da so potresni sunki sprožili paniko v obmorskem mestu Drač in v Tirani, kjer so ljudje bežali na ulice.

Posnetki, objavljeni na spletu, razkrivajo škodo na stavbah v prestolnici Tirana, na tleh ležijo kupi opek, več avtomobilov je poškodovanih pod ruševinami. Potres je ponekod prekinil električno napeljavo, prekinjene so telefonske linije.

Na območju Tirane je poškodovanih najmanj 48 hiš in tri poslovne stavbe, v Draču pa 42 hiš, je sporočila ministrica za obrambo Olta Xhacka.