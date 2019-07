V požaru družina ostala bez glavnega vira dohodka

V požaru v okolici Šmarja pri Jelšah je družina s petimi otroki ostala brez glavnega vira dohodka, hleva, ki so ga ognjeni zublji popolnoma uničili. Gasilci iz osmih prostovoljnih društev so se z ognjem borili več ur in uspeli rešiti večino živine, a je hlev vseeno pogorel, z njim pa tudi osem glav živine in dva traktorja. Prodaja mleka je za družino glavni vir dohodka, kar pa bo zdaj seveda nemogoče.

