V požaru ruske stanovanjske stavbe umrlo sedem ljudi, med njimi pet otrok

V ruskem mestu Rostov, ki se nahaja okoli 200 kilometrov severozahodno od Moskve, je v manjši stanovanjski stavbi izbruhnil požar, v katerem je umrlo sedem ljudi, med njimi otrok, starih med 15 mesecev in šest let. Še tri osebe, ki so bile poškodovane v požaru, so odpeljali v bolnišnico. Preiskava o vzroku požara še poteka, je sporočil vodja okrožja Sergej Šokin.