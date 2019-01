V Pragi se je 50 let po Janu Palachu zažgal moški

"Moški, rojen leta 1964, se je zažgal okoli 15. ure z vnetljivo tekočino,"je tvitnila policija. Zaenkrat ne sumijo, da je imelo dejanje politično ozadje. Do dogodka je prišlo malo po 15.00 uri, na istem trgu, kjer se je pred 50 leti iz protesta zažgal študent Palach.

Moški je kljub hitremu posredovanju mimoidočih utrpel hujše opekline glave in rok. Reševalci so sporočili, da opekline prekrivajo 30 odstotkov njegovega telesa in da je trenutno v umetni komi.