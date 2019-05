V prazni slovenski cisterni voznik našel štiri migrante, dva umrla

Iz kliničnega centra v Novem Sadu so danes sporočili, da sta dva migranta na intenzivnem oddelku v težkem stanju in pod stalnim zdravniškim nadzorom. Dva sta v bolnišnici umrla, zadnji v noči na danes, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Ko je voznik, sicer državljan BiH, v cisterni svojega tovornjaka v torek našel nezavestne mladeniče, stare med 20 in 30 let, so jih delavci v avtopralnici v kraju Futog blizu Novega Sada skušali spraviti k zavesti s polivanjem z vodo. Iz cisterne so jih spravili gasilci, nato pa prepeljali v klinični center v Novem Sadu.

Po poročanju lokalnih medijev so imeli pri sebi dokumente in prtljago. Po navedbah Večernjih novosti, ki je navedel vire blizu preiskave, je tovornjak cisterna prišel s Kosova, kjer je raztovoril sladkor. Na poti nazaj se je ustavil v osrednjem delu Srbije na odmoru. Takrat naj bi se četverica brez njegove vednosti skrila v cisterni. Voznik tovornjaka ni ničesar opazil.