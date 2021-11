V Prekmurju s kmetije pobegnilo okoli 50 mladih bikov

Po Prekmurju se je podilo okoli 50 mladih bikov, težkih med 250 in 280 kilogramov. Pobegnili so s kmetije Martinčevih, potem ko so tam najprej podrli zaščitno ogrado. Domačini so jih skušali poloviti, a so se bikci razdelili v več skupin in vsaka je tekla v svojo smer. Zato so na pomoč poleg sosedov poklicali tudi gasilce, a jim vseh še ni uspelo poloviti. Na begu je tako še vedno okoli 35 glav živine.