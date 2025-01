V Premogovniku Velenje najhujša nesreča v zadnjih letih

Potem ko je v ponedeljek nekaj po 19. uri, na odkopu v jami Preloge Premogovnika Velenje prišlo do vdora mokrega glinenega materiala, se je 11 rudarjev pravočasno rešilo, trije pa so ostali ujeti v mulju. Enega od pogrešanih so po nekaj urah našli mrtvega, druga pogrešana rudarja pa reševalne ekipe še vedno iščejo. Reševalci kupe materiala zdaj odstranjujejo ročno. Po besedah direktorja premogovnika upanje, da sta njihova kamerada še živa, obstaja, a so možnosti zelo majhne.