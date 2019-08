V 'prestolnici morskih psov' trije napadi v le enem dnevu

Plaža New Smyrna na Floridi, ki po besedah strokovnjakov velja za 'svetovno prestolnico morskih psov', je opravičila svoj sloves, potem ko so se v le enem dnevu zgodili kar trije napadi. Morski psi so poškodovali dva surferja in 51-letnega moškega, ki je stal do kolen v morju.

Plaža New Smyrna v okrožju Volusia na Floridi velja za 'svetovno prestolnico morskih psov', kar se je potrdilo ta konec tedna, ko so lokalne oblasti obravnavale tri napade. V soboto so morski psi najprej napadli 20-letno surferko Emily Comfortin jo ugriznili v levo roko. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico v Daytona Beach, zaradi poškodb pa ni bila življenjsko ogrožena. Pol ure kasneje so reševalci iz morja rešili 21-letnega surferja Rileyja Petrovicha, ki ga je morski pes ugriznil v desno nogo. Le nekaj ur kasneje pa je plenilec napadel 51-letnega moškega. Medtem ko je ta stal do kolen v vodi, ga je morski pes ugriznil v nogo. Plaža New Smyrna je priljubljena tako med surferji kot morskimi psi. FOTO: AP Na območju v bližini plaže je nastavljenih veliko vab za ribe, kar privabi tudi morske pse, je za CNNpovedal Gavin Naylor, direktor programa za raziskovanje morskih psov v floridskem naravoslovnem muzeju. "Če radi surfate na tem območju, je povsem verjetno, da ste od prvega morskega psa oddaljeni le kakšne tri metre. Surferji to dobro vedo." Po podatkih International Shark Attack File so od leta 1882 na plaži New Smyrna zabeležili 303 napade morskih psov. Od 1.441 potrjenih napadov v ZDA od leta 1837 na prvem mestu dominira zvezna država Florida z 828 napadi, na drugem mestu so Havaji. Napadi morskih psov so v ZDA pogosti, od leta 1837 so jih zabeležili 1.441. FOTO: Dreamstime