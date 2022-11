V prestolnici odprli novo Hišo strahov: 'Žrtev ni nikoli sama'

"Začel je kričati, da ne smem govoriti z drugimi moškimi. Klofutal me je, butal ob zid. Sram me je bilo, od takrat me je tepel za vsako malenkost. Klofutal, davil, lasal." Ne, to ni scenarij filma, temveč resnična izpoved žrtve partnerskega nasilja. Na vse oblike nasilja opozarjajo v novi Hiši strahov, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali, kako se počutijo ljudje, ki doživljajo nasilje v različnih oblikah. Marsikdo pa bo skozi Hišo strahov spoznal, da je bil tudi sam kdaj žrtev, in se s pomočjo strokovnjakov s svojimi strahovi tudi soočil.