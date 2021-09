V prestolnici z bučnim aplavzom sprejeli paraolimpijce

Lepe misli, poklon in predvsem bučen aplavz so pospremili našo poletno paraolimpijsko ekipo, ki so ji v prestolnici pripravili slavnostni sprejem po zaključku paraolimpijskih iger v Tokiu. Vrhunski uspehi naših paraolimpijcev močno pripomorejo k prepoznavnosti parašportov. Naši paraolimpijci imajo zdaj skupno 51 medalj, jubilejno je letos pristreljal Franček Gorazd Tiršek. Do zimskih paraolimpijskih iger nas loči zgolj pol leta, na kar bo v prestolnici opozarjal poseben olimpijski odštevalnik.