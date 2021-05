V prestolnici vendarle zaživela Odprta kuhna: stojnice odprlo več kot 40 ponudnikov hrane

Ob petkih se bo v prestolnici znova dogajalo. V mesto spet prihaja Odprta kuhna, kulinarični festival, ki je močno zaznamoval podobo petkove popoldanske in večerne Ljubljane. Z današnjim dnem so vendarle dobili dovoljenja, da se na stojnicah ponuja hrana in da jo obiskovalci lahko pojedo na Pogačarjevem trgu. In že na prvi dan je bilo precej živahno in dišalo je po vrhunskih kulinaričnih dobrotah.

