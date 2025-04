V prestolnico z javnim prevozom: Kakšne so možnosti?

Na pot, predvsem proti prestolnici, se vendarle ne odpravijo vsi s svojim avtomobilom. Številni se v službo, na fakulteto in drugam odpravijo z javnim prevozom. Zjutraj smo se sprehodili po glavni železniški in avtobusni postaji v Ljubljani ter preverili, kakšne so sploh možnosti, da zjutraj pridete v Ljubljano v službo z javnim prevozom.