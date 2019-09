V prihodnjem sklicu avstrijskega parlamenta tudi Slovenka

Zeleni so se na nedeljskih parlamentarnih volitvah znova uvrstili v parlament, in to na velika vrata. Po rezultatih vzporednih volitev so se uvrstili na četrto mesto. Prejeli so med 12 in 14 odstotkov glasov in bodo imeli 27 poslancev, kar bi bilo dovolj, da bi sestavili vladno koalicijo z ÖVP, ki je s Sebastianom Kurzem na čelu jasna zmagovalka volitev s 37 odstotki glasov.

Na drugo mesto so se uvrstili socialdemokrati (SPÖ) z okoli 22 odstotki podpore in svobodnjaki (FPÖ) na tretjem z med 16 in 17 odstotkov podpore. Obema strankama je podpora padla glede na zadnje volitve leta 2017, FPÖ kar za deset odstotnih točk. V nationalratu pa bo tudi liberalna stranka Neos, ki naj bi prejela med sedem in osem odstotkov podpore.