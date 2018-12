V priljubljenem angleškem živalskem vrtu izbruhnil požar

V kraju Chester na severozahodu Anglije je izbruhnil požar v stavbi tamkajšnjega živalskega vrta. Pristojni so z območja takoj evakuirali ljudi, trenutno pa poteka tudi evakuacija živali. "Ekipe živalskih oskrbnikov se delajo na tem, da vse živali umaknejo na varno," so sporočili iz živalskega vrta.

Zagorelo je v delu živalskega vrta, ki je posvečen jugo-vzhodni Aziji, v stavbi Monsoon Forest (monsunski gozd), ki velja za največji zaprti živalski vrt v Veliki Britaniji. Odprli so ga leta 2015. Na tem delu živalskega vrta so sicer razstavljene živali, kot so krokodili, nosorogi in znamenite japonske makaki opice. V stavbi so tropski pogoji, s temperaturami okoli 26,6 stopinj Celzija.