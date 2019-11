V primeru morebitnega konflikta bi ruska vojska 'povozila' britansko

Britanske kopenske sile bi ruska vojska v morebitnem konfliktu v Vzhodni Evropi "celovito premagala" so ugotovili v raziskovalni skupini Kraljevega inštituta za obrambo. Trdijo, da se mora britanska vojska nujno pomladiti in modernizirati, kar pa na britanskem obrambnem ministrstvu zavračajo in trdijo, da v zvezi Nato niso sami.

Raziskava Kraljevega inštituta za obrambne in varnostne zadeve (Rusi) je ugotovila, da je britanska vojska, kot tudi Natove zaveznice, močno podhranjena s topništvom in municijo, piše BBC. Dodajajo, da ne bi bila sposobna ohranjati primerne obrambne postavitve. Rusi bi nadvladali Britance Raziskava je še pokazala, da oboroženim silam Velike Britanije kritično primanjkuje ognjene moči v primerjavi z rusko vojsko. Analizirali so vojaške zmogljivost v "malo verjetnem" primeru "intenzivnejšega spopada med Natom in Rusijo, v katerega bi Britanci, kot so obljubili, poslali bojne divizije."

Britanske kopenske sile bi ruska vojska v morebitnem konfliktu v Vzhodni Evropi "celovito premagala". FOTO: AP

Raziskava je izšla ravno pred srečanjem voditeljev Nata v Londonu prihodnji teden, na kateri bodo proslavili 70. obletnico zavezništva.

"Trenutno obstaja tveganje, da se v Veliki Britaniji, ki ni sposobna dovolj razvitega bojevanja, lahko zgodi, da bi spopad lahko izgubila že v predbojevalni fazi, v času priprav, pri eskalaciji nasilja na političnem in diplomatskem nivoju," piše v poročilu. Ruska topništvo in raketne baterije so se že izkazale za zmogljive in so leta 2014 v le nekaj minutah uničile dva ukrajinska bataljona. Velika Britanija in druge Natove sile nimajo le omejenega števila topniških kosov, ampak tudi pomanjkanje zalog streliva in težave s transportom. Poročilo še dodaja, da sta "pomlajevanje in modernizacija"britanskih kopenskih sil "nujna in prednostna naloga". Obrambni ministrstvo: Smo dobro opremljeni za prevzem naloge

V Estoniji je trenutno nastanjenih 800 britanskih vojakov, kamor so prve napotili leta 2017.