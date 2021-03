'Omejitve bi začenjali lokalno in ne sistemsko po celotni državi'

O morebitnih ponovnih omejitvah in spremembah ob pojavu novih sevov smo se pogovarjali z novo vodjo vladne strokovne skupine za covid-19 Matejo Logar, ki je vladi predlagala tudi spremenjen režim na mejah. Vlada pa premišljuje tudi o načrtu vračanja dijakov v šole. Če bo pripravljeno, vse kar je potrebno, se bodo dijaki vrnili v šole že naslednji teden, in sicer po modelu C.

MinisterJanez Poklukar ne izključuje možnosti nove ustavitve javnega življenja, a tega danes na strokovni skupini niso neposredno obravnavali. Po besedah vodje vladne strokovne skupine za covid-19 Mateje Logar velja neformalna dikcija:"Potrebno je spremljati nove pojave in kasneje tudi začeti z ukrepi, a omejitve bi začenjali bolj lokalno in ne sistemsko po celotni državi." V državi imamo trenutno britanski, južnoafriški in tudi nigerijski sev, ki je bil najverjetneje pri nas že januarja, a tega nihče ni vedel. "Ukrepi so enaki, a cepljenje in prebolela bolezen sta različna. Prebolelost in cepivo nas ščitijo pred britansko različico," pravi Logarjeva. Razlika pa je pri južnoafriškem sevu, o katerem ni veliko podatkov. Logarjeva še dodaja: "Nekateri podatki kažejo, da prebolelost z navadnim podtipom ne nudi tolikšne zaščite, enako velja tudi za cepljenje. Tisti, ki imajo po cepljenju manj protiteles lahko zbolijo za južnoafriško različico." Pri tem pa opozarja, da lahko ob povečanju števila okužb z južnoafriško različico ponovno začnemo beležiti nezaželjene številke, povečan pritisk na bolnišnice in višjo smrtnost.

Cepivi Pfizerja in Moderne, ki delujeta na mRNA principu, so senzacija tudi zato, ker omogočajo hitro prilagajanje na nove seve. Na vprašanje, kako hitro in kdaj bodo cepiva na voljo, Logarjeva odgovarja, da lahko v sedmih tednih pripravijo nove vrste cepiva."A tukaj gre potem še za ponovno distribucijo in ponovno cepljenje,"še dodaja. V primeru cepiv za nove seve in bistveno manjši zanesljivosti trenutnih, bi cepljenja morali ponoviti. Strokovna skupina je vladi predlagala sprememnjen režim na mejah "Gre za podoben režim, kot je bil poleti na Hrvaškem - izpolnjevanje vprašalnika na spletu,"pojasnjuje Logarjeva. Dodaja pa še, da bi kasneje preko beleženja v spletnem obrazcu e-karantena lažje vodili evidenco izdanih karanten. Ob predlogu pa opozarja: "Ob vstopu preko meje bi občasno preverjali izpolnjenost formularjev."

Prav tako pa so z državnim sekretarjem z ministrstva za šolstvo danes debatirali o vračanju dijakov v šole po modelu C."Polovica dijakov bi se pouka udeležila na šoli in polovica naslednji teden," pojasnjuje Logarjeva, hrati pa upa, da se bodo,"če jim bo uspelo pripravit vse potrebno, v šole vrnili že z naslednjim tednom".