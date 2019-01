Dva poraza za Mayevo v britanskem parlamentu v manj kot 24 urah

Britanski parlament danes nadaljuje razpravo o dogovoru o brexitu, ki so jo začeli že decembra. Po napovedih bo razprava trajala več dni, prihodnji torek pa naj bi poslanci naposled glasovali o dogovoru. To bi morali storiti že 11. decembra lani, a je parlament glasovanje zaradi premajhne podpore dogovoru na pobudo premierke Therese Maypreložil.

Mayeva je v parlamentu poudarila, da pričakuje še dodatna pojasnila evropskih kolegov o spornem varovalu, s katerim bi se izognili trdi meji na Irskem otoku. Dejala je še, da je v stiku z evropskimi voditelji: "Ti pogovori so pokazali, da so možna dodatna pojasnila o varovalu. Pogovori pa se bodo nadaljevali v prihodnjih dneh." Mayeva želi predvsem zagotovila, da bo sporna varovalka res zgolj začasna.

Mayeva je zagotovila še, da bodo poslanci v primeru, da do decembra 2020, ko se bo izteklo prehodno obdobje, ne bodo končani pogovori z Brusljem o prihodnjih odnosih, glasovali o podaljšanju tega obdobja ali uveljavitvi varovala.

Metanje peska v oči in kozmetični ukrepi

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je ta predlog ostro zavrnil in ga označil za"metanje peska v oči": "Poslanci želimo videti jasne pravne spremembe dokumenta, ki ga imamo na mizi," je poudaril.

Britanska vlada je sicer že dopoldne predstavila predlog, ki bi severnoirskemu regionalnemu parlamentu dal pomembnejšo vlogo pri uveljavitvi tega varovala. S tem si želijo zagotoviti podporo severnoirskih unionistov (DUP), ki v parlamentu podpirajo manjšinsko vlado Mayeve.