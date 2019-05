V pristanišču na Reki zgradili nov kontejnerski terminal

V največjem hrvaškem pristanišču na Reki so končali prvo fazo gradnje novega kontejnerskega terminala Zagreb Deep Sea.

Za izgradnjo 400 metrov novega pristana v zahodnem delu reškega pristanišča, ki je znan tudi kot zagrebška obala, so dobili 84 milijonov evrov posojila Svetovne banke, preostalih 28,5 milijona evrov pa je prispevala hrvaška država.

Za izgradnjo 400 metrov novega pristana v zahodnem delu reškega pristanišča, ki je znan tudi kot zagrebška obala, so dobili 84 milijonov evrov posojila Svetovne banke, preostalih 28,5 milijona evrov pa je prispevala hrvaška država. 20-metrska globina morja ob sami obali pristanišča bo omogočala privez tudi največjih ladij za prevoz zabojnikov.

Razpis za koncesionarja novega terminala

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je ob uradnem zaključku del v četrtek novinarjem povedal, da poteka razpis za koncesionarja novega terminala, kar predstavlja tudi drugo fazo izgradnje pristaniške infrastrukture. Razkril je, da se je že prijavilo sedem velikih svetovnih kontejnerskih družb ter da bo koncesionar znan do konca leta.

Od koncesionarja pričakujejo dodatna vlaganja, s katerimi naj bi podaljšali terminal za dodatnih 280 metrov ter postavili potrebno opremo za tovorni promet.

Novi terminal je del projekta Rijeka Gateway, ki je namenjen posodobitvi celotnega pristanišča in tudi reške prometne smeri. Za gradnjo cest od pristanišča do reške obvoznice so zagotovili finančna sredstva, na razpisu pa iščejo izvajalce del.

V reški pristaniški upravi so potrdili, da so iz instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) dobili 132,8 milijona evrov za sofinanciranje sedmih razvojnih projektov, med drugim za izboljšanje informacijskega sistema pristanišča, vključno s carinskimi službami, ter za prenovo terminala za splošne tovore v bazenu Raša.