V nesreči na poledeneli cesti izgubili edino cisterno, zdaj dobili veliko boljšo

Tiste decembrske noči leta 2022, v kateri so doživeli nesrečo, pa šesterica gasilcev še dolgo ne bo pozabila. "Šli smo po klancu navzdol po intervenciji in je prišlo do zdrsa, cisterna je zgrmela na bok, na drug bok, in tako smo obstali," se spominja sogovornik. Robert Kostevec , zdaj podpredsednik društva, se je v nesreči hudo poškodoval: "Bila je hujša poškodba roke, zlom zapestja, zdaj, 11 mesecev po nesreči, že hodim lahko v službo."

A brez pomoči jim ne bi uspelo, so prepričani glede nove cisterne. 150.000 evrov je prispevala Gasilska zveza Krško, preostalih 150 tisočakov pa so zbrali s pomočjo sponzorjev, podjetij in krajanov. Skupaj so stopili prav vsi.

"Vedel sem, da če smo složni, nam lahko uspe marsikaj, bi se pa zahvalil sponzorjem, donatorjem, krajanom, ki so nam pomagali, predvsem pa članom društva, ki so delali noč in dan, da smo lahko prišli do želenega cilja," zaključuje Kostevec.

In čeprav so si morda mislili, da jim do cilja ne bo uspelo priti, so se motili. Zdaj pa so lahko bolj kot kadar koli doslej prepričani, da se dobro vselej z dobrim vrača.