V protestih rumenih jopičev 180 ranjenih in tisoč pridržanih

Po podatkih notranjega ministrstva se je protestov t. i. rumenih jopičev po vsej Franciji v soboto udeležilo 125.000 ljudi, od tega 10.000 v Parizu. Znova se je začelo nasilje, uporabljeni so bili solzivec in vodni topovi proti protestnikom, a je bilo nasilja veliko manj kot prejšnjo soboto. Največ izgredov je bilo v Parizu, kjer so nekateri protestniki sežigali vozila in razbijali izložbe.

Po današnjih navedbah notranjega ministrstva so v soboto po vsej državi prijeli 1723 protestnikov, od katerih so jih pridržali 1220. V Parizu so po podatkih pariških oblasti prijeli 1082 protestnikov, kar je veliko več kot minulo soboto, ko so jih prijeli 412. Minister je pohvalil delo policistov, ki so preprečili stopnjevanje nasilja.

Pariške oblasti so sicer sporočile, da je bila na sobotnih protestih povzročena večja gospodarska škoda kot na tistih v soboto 1. decembra, ko so med drugim protestniki poškodovali Slavolok zmage. Iz varnosti so bile namreč tokrat zaprte številne trgovine in to v času prednovoletnih nakupov. Protesti so bili tudi bolj razpršeni, tako da je bilo več krajev v prestolnici tarča nasilja, je povedal namestnik županje Emmanuel Gregoire za radio France Inter.