V prtljagi osumljencev za umor Hašokdžija injekcije in defibrilatorji

Turške oblasti sumijo, da je 15-članska ekipa, ki je na dan umora pripotovala iz Rijada, tudi odgovorna za umor Džamala Hašokdžija . Državo so zapustili še isti dan. Sabah pa je poročal, da so imeli s seboj v prtljagi, ki so jo imeli naloženo na dveh letalih, med drugim več telefonov, injekcije, defibrilatorje, motilec signala in škarje.

Ameriški časnik New York Times je poročal, da je eden od članov ekipe Mutreb ob obisku konzulata, ko so domnevno ubili novinarja, po telefonu poklical nadrejenega in mu dejal, "povej svojemu šefu", da je misija izpolnjena.

Turški obveščevalci so domnevno povedali ameriškim oblastem, da je Mutreb govoril z enim od pomočnikov savdskega prestolonaslednika, princaMohameda bin Salmana.

Zaradi posnetkov zaostreni odnosi med Turčijo in Francijo

Zaradi umora savdskega novinarja so se zaostrili tudi odnosi med Francijo in Turčijo. Potem ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan v nedeljo dejal, da je Turčija delila zvočne posnetke z drugimi državami, med njimi Francijo, je francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drianv ponedeljek zanikal, da bi bil seznanjen o posnetkih.

V pogovoru za televizijoFrance 2 je Le Drian dejal, da trenutno ne ve za nobene informacije, ki jih je posredovala Ankara. Ko so ga vprašali, ali se je turški predsednik zlagal, je odgovoril, da to pomeni, da mora Erdogan v teh okoliščinah igrati politično igro.

Turčijo so izjave francoskega ministra razburile. Turški zunanji ministerMevlüt Cavusoglu je ocenil, da izjave niso primerne za resnega zunanjega ministra in Le Driana ob tem obtožil, da je prekoračil pooblastila.

Iz Pariza so kasneje sporočili, da je prišlo do nesporazuma. Dodali so, da turške informacije, ki so jih prejeli, ne razkrivajo celotne resnice o umoru, saj je to treba iskati v Rijadu in v sodelovanju z drugimi partnerji.