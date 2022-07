Približuje se zelo pomemben in živahen dogodek za Slovenijo, še zlasti pa za občino Celje, kjer se bo začela prva gasilska olimpijada. Tekmovalo bo 198 ekip z 2634 udeleženci iz 20 držav. Priprave na gasilsko olimpijado v občini Celje pospešeno potekajo, gre za zahteven organizacijski zalogaj in enkraten dogodek, pri izvedbi olimpijade bosta sodelovali tudi policija in Slovenska vojska, ki bo skrbela za prehrano tekmovalcev. Adrenalina in zabave pa na zagotovo ne bo manjkalo.