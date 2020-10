V ptujski bolnišnici okuženih deset zaposlenih

Virus se v zdravstvenih domovih in bolnišnicah hitro širi. Strokovni direktor ptujske bolnišnice pravi, da s strahom zrejo v prihodnost, koliko kadra bodo še izgubili. Tam so zaradi okužb s koronavirusom že brez deset zaposlenih, okužbo pa so zdaj potrdili še pri sedmih bolnikih na internem oddelku. Ostale teste še čakajo. Če se okužbe ne bodo umirile, bodo kadrovsko stisko imeli kmalu tudi v sežanskem zdravstvenem domu. Zaradi okužbe šestih zaposlenih so morali zapreti celo dve enoti.