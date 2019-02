V puljski ladjedelnici rešujejo 200 mačk

Delavci, ki še vedno vztrajajo v Uljaniku, so pripravljeni z mačkami deliti, kar jim je še ostalo. Za RTL so povedali, da imajo te živali posebno energijo in da so bile vedno zveste, tudi kadar ladjedelnici ni šlo dobro. Zdaj bi se jim radi odolžili in so začeli kampanijo za sterilizacijo mačk in iskanje domov za njih."Potrebujejo pomoč, mi jim pomagamo, kolikor zmoremo. Nosimo jim hrano, ampak ne vemo več, kako bi jim lahko pomagali," je rekel Marijan Marčeta, ki je zaposlen v ladjedelnici.