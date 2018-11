V raketnem napadu na območju Gaze zadet avtobus

Na območju Gaze že več dni potekajo spopadi. Izraelska vojaška letala so napadla območje gaze, ubita sta bila dva Palestinca. Napad so izvedli po tem, ko je bil v raketnem napadu zadet avtobus, v katerem je bil huje ranjen 19-letnik. V nedeljo je bil v spopadu sicer ubit poveljnik gibanja Hamas in še osem Palestincev.

FOTO: AP Izraelska vojaška letala so napadla območje Gaze, potem ko je bil v tamkajšnjih spopadih, ki potekajo že več dni, v raketnem napadu zadet avtobus, je sporočila izraelska vojska. Dva Palestinca sta umrla, so sporočili iz Gaze. V napadu na avtobus pa je bil huje ranjen 19-letnik, še šest jih je potrebovalo zdravniško oskrbo. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Napad je bil odgovor na spopade, v katerih je bilo v nedeljo ubitih osem Palestincev – med njimi tudi poveljnik gibanja Hamas – in izraelski vojak. Pripadniki specialnih enot izraelske vojske so v civilnem avtomobilu zapeljali tri kilometre na območje Gaze, kjer so ubili 37-letnega poveljnika Hamasa, je pojasnil tiskovni predstavnik Hamasa. Operaciji izraelske vojske je sledilo streljanje obeh strani, izraelska vojaška letala pa so napadla območje, tako da so se izraelski vojaki lahko umaknili z območja. Izraelska vojska je sporočila, da so bili vojaki udeleženi v izmenjavi ognja v Gazi, na Twitterju pa je potrdila, da je bil v operaciji na jugu območja Gaze ubit vojak, še en pa je bil lažje ranjen. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki se je v nedeljo v Parizu udeležil osrednje mednarodne slovesnosti ob stoletnici konca prve svetovne vojne, je obisk skrajšal, saj se je "v luči varnostnih razmer na jugu"predčasno vrnil v Izrael, so sporočili iz njegovega urada. Od konca marca je bilo v spopadih na območju Gaze ubitih več kot 220 Palestincev, so sporočili z zdravstvenega ministrstva v Gazi. Na območju Gaze na meji z Izraelom že več mesecev trajajo nemiri, vključno s protesti, na katerih Palestinci zahtevajo konec blokade Gaze in vrnitev palestinskih beguncev na svoje domove v Izraelu.