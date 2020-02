Jan Oblak in soigralci bodo gostili letos izjemni Liverpool, ki že celo večnost ne pozna poraza. Trener Angležev Jürgen Klopp se veseli obračuna s Simeonejem, ki nikakor ne meče puške v koruzo in bo evropskim prvakom poskušal zagreniti življenje. V preteklosti je že premagoval najboljše ekipe v Evropi in dvoboja se bo tudi tokrat lotil podobno.