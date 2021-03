V rdeče države lahko potujete le s potrdilom o cepljenju ali o prebolelem covidu

Na mejnih prehodih so že začeli veljati strožji ukrepi, ki bodo veljali do 13. aprila. Zdaj lahko v rdeče države potujejo le osebe, ki so koronavirus že prebolele ali pa so že bile cepljene. Za vrnitev v Slovenijo pa prav tako ni več dovolj le negativen hitri test, temveč je treba ob vstopu v državo pokazati negativni izvid PCR-testa. Vstop je mogoč tudi s potrdilom o prebolelem covidu ali o cepljenju. Kako pa bo z notranjim nadzorom na regijskih mejah?

