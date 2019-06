V represiji oblasti nad opozicijo v Sudanu nove smrtne žrtve

Opozicija želi z državljansko nepokorščino in splošno stavko po vsej državi pritisniti na prehodni vojaški svet, da bi oblast predal civilni vladi."Gre za mirno obliko upora,"je sporočila opozicijska zveza sudanskih sindikatov SPA. Iz stavke je izvzeto zgolj zdravniško osebje, tako da bodo bolni in poškodovani oskrbljeni.

Štirje pripadniki opozicije umrli

Varnostne sile so danes aretirale več deset podpornikov opozicije. Med drugim so odpeljali zaposlene na letališču in sudanski centralni banki, so povedali njihovi sodelavci.

Štirje pripadniki opozicije pa so medtem umrli, so navedli v zdravniškem združenju. S strelnim orožjem je bil ubit en človek v Kartumu, eden pa v sosednjem Omdurmanu. Dva so zabodli in sta kasneje umrla v bolnišnici v Omdurmanu. Ti ljudje so žrtve prehodnega vojaškega sveta in njegovih milic, so še navedli.

Tako je skupaj od ponedeljka v represiji varnostnih sil, ki so razgnale protestnike pred sedežem vojske v prestolnici, umrlo 118 protestnikov. Več sto ljudi je bilo ranjenih. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo ubitih 61 ljudi.