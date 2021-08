V Ribnem uradno odprta prva kolesarska glamping vasica

Turistični boni se dobro obnesejo tudi na Bledu, kjer te dni beležijo rekordne obiske domačih gostov, trenutno je Bled skoraj stoodstotno zaseden. Ne manjka niti tujih gostov. Veliko povpraševanje po nastanitvah na Bledu so izkoristili v Ribnem, kjer so tudi uradno odprli prvo kolesarsko, zero waste, glamping vasico, ki je hitro pritegnila goste iz vse Evrope. Že prvih 14 dni beležijo polno zasedenost kapacitet.