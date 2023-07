Takšnega neurja, kot je bilo ponedeljkovo, ne pomnijo niti v Ribniški dolini, kjer so lahko prav tako le nemočno opazovali odkrite strehe in polomljena drevesa. Najhuje je bilo na Bregu in Griču pri Ribnici, kjer se je šibkejše drevje ob reki lomilo kot za stavo. V sami Ribnici pa je streho s pošte veter zalučal čez parkirišče kakih 50 metrov daleč. 119 gasilcev je pomagalo na več kot 70 lokacijah.