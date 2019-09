V Rimu prisegla nova italijanska vlada

Po današnji prisegi pred predsednikom države Sergiom Mattarello bosta morala 66. vlado od ustanovitve italijanske republike potrditi še oba domova italijanskega parlamenta. Kdaj bosta poslanska zbornica in senat glasovala o zaupnici vladi, še ni znano, predvidoma se bo to zgodilo v prihodnjih dneh.

Deset ministrov prihaja iz vrst gibanja, devet iz PD, eden je član Svobodnih in enakopravnih, nova notranja ministrica Luciana Lamorgese, ki bo nasledila Mattea Salvinija, pa ni iz nobene stranke. Vlado bo znova vodil nestrankarski premier Giuseppe Conti.

Zunanje ministrstvo bo poslej vodil vodja Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio. Novi minister za gospodarstvo in finance bo postal dosedanji evropski poslanec iz vrst PD Roberto Gualtieri, ki je naklonjen Evropski uniji. PD je dobila tudi obrambni resor. Zasedel ga bo vidni član stranke Lorenzo Guerini.

Minister za kulturo bo postal vidni član PD Dario Franceschini, ki je to ministrstvo vodil že v socialdemokratskih vladah Mattea Renzija in Paola Gentilonija. Minister za pravosodje Alfonso Bonafede in okoljski minister Sergio Costa, ki sta oba člana gibanja, bosta ohranila svoja položaja iz prejšnje Contejeve vlade, ki je Italijo vodila 14 mesecev.