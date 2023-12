V Romuniji izbruhnila epidemija ošpic

V Romuniji je izbruh ošpic ušel izpod nadzora. Oblasti so razglasile epidemijo, potem ko se je v zadnjih tednih število obolelih za to izjemno nalezljivo in obenem zelo nevarno boleznijo alarmantno povečalo. Slaba precepljenost je ahilova peta Romunov, večina pacientov, odraslih ali otrok, ni cepljenih. Ker je cepivo edina učinkovita in varna zaščita pred to virusno boleznijo, za katero zdravila ni, romunski zdravniki z oblastmi na čelu upajo, da bo prižgani alarm zaradi epidemije spodbudil cepilno kampanjo, ki jo spodkopavajo vplivne medijske osebnosti kot glasni nasprotniki cepljenja. Zadnja epidemija, ki je državo prizadela leta 2016, je zahtevala življenja 64 otrok.