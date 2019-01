V rudniški nesreči na Kitajskem 21 mrtvih

Rudniška nesreča se je zgodila v soboto okoli 16.30. ure po lokalnem času v premogovniku Lijagou v kraju Šenmu. Skupaj je bilo v času nesreče v rudniku, ki je v lasti družbe Baiji Mining, 87 ljudi. Reševalne službe so uspele rešiti 66 rudarjev, 21 pa jih je umrlo.

Nesreča se je zgodila zaradi podora materiala oziroma strehe rova. Oblasti so sprožile preiskavo.

Na Kitajskem so rudniške nesreče pogoste, saj so varnostni ukrepi slabi, številni rudniki pa so nezakoniti. Oktobra lani je v rudniku na vzhodu države umrlo 21 rudarjev, decembra pa je rudniška nesreča na jugozahodu države terjala sedem življenj.

Po podatkih kitajske nacionalne uprave za varnost v rudnikih je leta 2017 v rudniških nesrečah umrlo skupaj 375 ljudi, kar je bilo 28,7 odstotka manj kot leto pred tem.