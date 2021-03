V rumenih regijah so odprli terase lokalov

Dan žena, lepo vreme in že kar pomladne temperature so na zrak in ulice privabili številne. Razlog, da se je v krajih posavske in jugovzhodne Slovenije pred gostinskimi lokali kar trlo ljudi, pa je tudi odpiranje teras in letnih vrtov. Gostinci bodo svoje storitve lahko ponujali pod posebnimi pogoji obratovanja in ob mnogih varnostnih ukrepih. Naša ekipa je preverjala, kako je odprtje teras izgledalo v Novem mestu in katerih ukrepov se morajo gostje držati.

icon-expand