Upanje ostaja: izpod ruševin rešili dva dečka

Lokalne televizije prikazujejo posnetke navdušenja, ko so reševalci izpod podrte stavbe uspeli rešiti mladega dečka v mestu Drač. Ta je pri tem jokal od bolečin. Le nekaj ur zatem so reševalci pod ruševinami našli še enega preživelega dečka.

Medtem moški v srednjih letih preko lokalnih televizij prosi za pomoč pri rešavnju hčerke in nečakinje, ki sta ostali ujeti pod ruševinami stanovanjske stavbe. "Govorim sem s hčerko in nečakinjo po telefonu. Dejali sta, da sta dobro in da čakata na reševalce. Z ženo nisem mogel govoriti. Ujetih je še veliko družin, a z njimi nisem mogel govoriti,"je dejal.

Reševalci so do sedaj po podatkih APizpod ruševin uspeli rešiti 43 preživelih, reševanje pa se bo nadaljevalo tudi skozi noč. Obrambni minister Olta Xhacka je ob tem dodal, da je reševanje "izjemno težavno", saj morajo reševalne ekipe delovati počasi "zaradi visoke nevarnosti, da se bodo stavbe dodatno porušile, s tem pa ogrozile življenja ne le ujetih pod ruševinami, temveč tudi reševalcev".

Kamere so ujele tudi trenutek, ko so se zatresla tla.

Fabio Hasani iz Tirane je za Deutsche Welle dejal, da je vse skupaj trajalo dobro minuto: "Zbudil sem se, zmeden, čutil sem posteljo, kako se trese. Nato sem videl, da se vse okoli mene premika in trese, zidovi so pokali."

Deset potresov v zadnjih 100 letih

Albanija sodi med države z veliko potresno nevarnostjo. V zadnjih 100 letih so tam zabeležili deset potresov, ki so povzročili gmotno škodo in zahtevali človeška življenja. Dežurna seizmologinja na uradu za seizmologijo in geologijo pri agenciji za okolje Anita Jerše Sharmaje za STApojasnila, da žarišče tako močnega potresa, kot je bil današnji v Albaniji, ni ena sama točka, ampak ploskev, ki se v globini lahko razteza deset in več kilometrov.