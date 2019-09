V Rusiji ponovno pokopali 1800 nemških vojakov, padlih v bitki za Stalingrad

V Rusiji so ponovno pokopali več kot 1800 nemških vojakov, ki so padli v najbolj krvavi bitki druge svetovne vojne, bitki za Stalingrad. Trupla 1837 vojakov so danes pokopali na spominskem pokopališču Rosoška v Volgogradu.

"Hvaležni smo Rusiji, da smo lahko postavili pokopališča in spominska obeležja za sorodnike tistih, ki so padli," je dejal nekdanji nemški general in vodja nemške komisije za vojaške grobove Wolfgang Schneiderhan. Sam meni, da je na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze še več sto tisoč nemških vojakov. "Menim, da lahko govorimo o približno 300.000 vojakih, ki jih še niso našli na ozemlju Rusije, Ukrajine in Belorusije," je dodal. Na pokopališču Rosoška je pokopanih približno 65.000 nemških vojakov. Nemška komisija za vojaške grobove, ki je z delom v Rusiji začela leta 1992, je doslej na novo pokopala več kot 400.000 vojakov, samo letos 13.000. Skupno komisija skrbi za grobove v 46 državah. Na pokopališču Rosoška je pokopanih približno 65 tisoč nemških vojakov. FOTO: YouTube Bitka za Stalingrad je po ocenah zahtevala približno 700.000 smrtnih žrtev. Zmaga rdeče armade tedanje Sovjetske zveze je prinesla glavni preobrat v drugi svetovni vojni, ki se je končala s porazom takratne nacistične Nemčije in zmago zaveznikov.