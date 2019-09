V ruskem laboratoriju, ki hrani virus ebole in črnih koz, odjeknila eksplozija

Požar v raziskovalnem centru Vektor v sibirskem mestu Koltsovo je izbruhnil zaradi eksplozije plinske jeklenke med konstrukcijskimi deli v petem nadstropju laboratorija, kot so sporočili v izjavi za javnost. Eden izmed delavcev je bil v požaru hudo opečen in je na intenzivni negi.

Na zgradbi hujša škoda ni nastala, prav tako pa v tistem nadstropju niso potekale raziskave z biološkimi materiali, so zatrdili v Vektorju. Prav tako so poudarili, da ni prišlo do izpusta nevarnih snovi. Požar se je razširil na 30 kvadratnih metrov, preden so ga uspeli pogasiti. Zaradi pomembnosti dela, ki ga opravljajo v inštitutu, so na kraj dogodka poslali 13 gasilskih tovornjakov in 38 gasilcev, ki so začeli gasiti že nekaj minut po klicu.