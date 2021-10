Silovito neurje v Italiji: v samo šestih urah je na območju Savone padla letna količina dežja

Zaprte šole, tržnice in drugi objekti, številne ceste ter avtoceste, ustavljen železniški promet. Severozahodna italijanska pokrajina Ligurija je po obilnih padavinah pod vodo. Silovito neurje, že peto letos v severni Italiji, je na območju mesta Savone, kjer so bregove prestopili številni vodotoki, hudourniške poplave pa so odnašale vse pred seboj, povzročilo ogromno škodo. V mestu Quiliano je deroča voda odnesla celo most. Veliko škode so povzročili tudi zemeljski plazovi. Pred tem je vremenska fronta podobne težave povzročila v južni Franciji, predvsem v Marseillu.