V San Franciscu prepovedali prodajo elektronskih cigaret in 'vejpov'

Mestni uradniki so včeraj namreč glasovali o prepovedi prodaje elektronski cigaret in tako imenovanih 'vejpov' – tako v prodajalnah kot tudi preko spleta.

San Francisco je prvo ameriško mesto, ki je prepovedalo prodajo elektronskih cigaret. Prepoved velja do nadaljnjega oziroma do jasnejših izsledkov raziskav, ki bi natančneje opredelili posledice kajenja tovrstnih cigaret.

V večini ameriških zveznih držav je najnižja starost za nakup tobačnih izdelkov 18 let, v Kaliforniji denimo 21 let.

V začetku letošnjega leta je ameriška Agencija za prehrano in zdravila (FDA) kot nacionalni regulator izdala predlagane smernice, ki podjetjem omogočajo, da do leta 2021 zaprosijo za vrednotenje svojih e-cigaretnih izdelkov. Rok je bil prvotno določen za avgust 2018, vendar so iz agencije kasneje sporočili, da je potrebenega več časa za pripravo.

Nasprotniki 'vejpanja' zakon medtem v celoti podpirajo in poudarjajo, da proizvajalci s ponudbo aromatiziranih izdelkov ciljajo predvsem na mlade. Pravijo tudi, da ne samo, da je potrebnih več znanstvenih raziskav o vplivu 'vejpanja' na zdravje, temveč lahko to vodi v kajenje klasičnih cigaret.

V San Franciscu ima sicer sedež podjetje Juul Labs, med Američani eden najbolj priljubljenih proizvajalcev elektronskih cigaret, ki po nekaterih podatkih s svojimi 'vejpi' obvladuje že 70 odstotkov ameriškega 'vejperskega' trga.

V podjetju so pred sprejetjem prepovedi sicer dejali, da podpirajo zmanjšanje uporabe 'vejpov' med mladimi, a le s sočasnimi drugimi, strožjimi ukrepi, ki bi jim otežili dostop do klasičnih tobačnih izdelkov.

Ta popolna prepoved bo nekdanje kadilce, ki so se uspešno preusmerili na kajenje elektronskih cigaret in 'vejpov', pahnila nazaj na kajenje veliko nevarnejših klasičnih cigaret. Odreka jim tako možnost zamenjave oziroma uporabe nadomestkov in razcvet črnega trga, namesto da bi se težave lotili drugje –z omejitvijo prodaje mladoletnikom in odpravo vzrokov," je sporočil njihov predstavnik Ted Kwong. "V industriji smo že sami sprejeli nekaj dokaj agresivnih ukrepov, da naši izdelki ne bi končali v rokah mladoletnikov. In nameravamo jih sprejeti še več. Prodaja tradicionalnih tobačnih izdelko pa s sprejeto prepovedjo ostaja nedotaknjena, čeprav dokazano vsako leto ubijejo 40.000 prebivalcev Kalifornije."

35 odstotkov podjetja Juul Labs je sicer v lasti Altrie Group, lastnika Marlbora. Juul je medtem iz maloprodaje že umaknil nekaj najbolj priljubljneih 'vejp' arom, zaprl pa je tudi kanala na Instagramu in Facebooku.