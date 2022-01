V Sarajevu veliko pomanjkanje zemeljskega plina

V prestolnici Bosne in Hercegovine se bolj kot s covidom trenutno ukvarjajo s tem, kako se bodo ogrevali do konca kurilne sezone. V Sarajevu se namreč spopadajo z velikim pomanjkanjem zemeljskega plina, kar bi lahko pripeljalo do dolgotrajne prekinitve dobave za približno 150 tisoč posameznikov. Ugasnili so že več kotlovnic in preklopili na alternativna goriva, a tudi teh nimajo v neomejenih količinah.