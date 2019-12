V Savdski Arabiji v restavracijah ne bodo več obvezni ločeni vhodi za moške in ženske

Savdska Arabija ne bo več zahtevala, da moški in ženske v restavracije vstopajo skozi ločene vhode, so sporočile oblasti. Doslej je bilo obvezno, da so imele restavracije ločene vhode za družine in ženske in ločene vhode za moške, ki so tja prišli sami.

Zahtevo po ločenih vhodih za ženske in moške, ki zdaj ne bodo več obvezni, so sicer, kot poročaBBC, mnoge restavracije potihoma že odpravile in v praksi niso več zahtevale tovrstne prakse. Savdski zakoni denimo določajo, da je pričevanje ženske na sodišču vredno le pol moškega pričevanja. FOTO: AP V nedeljo pa so oblasti tudi uradno sporočile, da restavracijam ni več treba imeti ločenih vhodov za ženske in moške. Zdaj se bo vsako podjetje lahko samo odločilo, ali želi s to prakso nadaljevati ali ne. V Savdski Arabiji se sicer že leto dni na videz počasi rahljajo pravila glede delitev po spolu. Odkar je leta 2017 oblast prevzel Mohammed bin Salman je ta naredil nekaj korakov v smeri odpiranja ekstremno zaprte družbe. Leta 2018 so tako preklicali več desetletji trajajočo prepoved vožnje za ženske. V nedeljo pa so oblasti tudi uradno sporočile, da restavracijam ni več treba imeti ločenih vhodov za ženske in moške. Zdaj se bo vsako podjetje lahko samo odločilo, ali želi s to prakso nadaljevati ali ne. FOTO: AP Položaj žensk še vedno zaskrbljujoč Aktivisti opozarjajo, da kljub nekaterim spremembam status žensk ostaja zaskrbljujoč in da je državi še vedno veliko zakonov, ki so diskriminatorni do žensk. Prav tako so v zadnjem času prijeli veliko znanih zagovornikov pravic žensk. V skladu s strogo restriktivno zakonodajo savdijskega kraljestva so ženske izenačene z mladoletniki, zato se brez odobritve moškega skrbnika ne morejo poročati, ločevati, potovati, zaposliti, biti izpuščene iz zapora ali imeti kirurškega posega. Prav tako se ne smejo prosto družiti z osebami nasprotnega spola. Američanka Bethany Vierra je septembra v Savdski Arabiji denimo izgubila skrbništvo nad svojo hčerko Zaino, saj naj bi bila preveč "zahodna" za vzgojo otroka. Med dokaznim gradivom proti njej so se znašli tako zapisi na družbenih omrežjih kot njena udeležba na ameriškem festivalu. Savdski zakoni denimo določajo, da je pričevanje ženske na sodišču vredno le pol moškega pričevanja.