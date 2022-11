V SDS tokrat z interpelacijo proti ministrici Tatjani Bobnar

Če sta tako Anže Logar kot Nataša Pirc Musar govorila o spravni politiki, o manj toksičnih odnosih v politiki, pa je politična realnost v državnem zboru precej drugačna. Po Tanji Fajon, kjer SDS-u interpelacija ni uspela, je bila tokrat na vrsti ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. SDS ministrici očita zlorabo funkcije, nedosledno izvajanje zakonov in zavajanje javnosti glede nezakonitih migracij in posledic odstranjevanja ograje na južni meji. Ministrica pa očitke zavrača in meni, da interpelacija ni podkrepljena z dejstvi ali pa so ta izkrivljena. A bolj kot z ministrico so se poslanci na maratonski razpravi ukvarjali z izjavami in zdravstvenim stanjem poslanca SDS-a Branka Grimsa.