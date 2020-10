V Šentjerneju aktivno okuženih deset ljudi. Za večino okužb kriva zabava

V Šentjerneju na Dolenjskem je aktivno okuženih deset ljudi, kar devet od potrjenih okužb je povezanih z nedavno rojstnodnevno zabavo. V procesu testiranja je sicer še več ljudi, zato se bo to število lahko že kmalu še povečalo. Stroka je sicer že večkrat pozvala, da praznovanja in zabave odsvetuje. Šentjernej je res družaben in vesel kraj, ampak zdaj živimo v časih, ko je treba razmere vzeti resno, pa pravi župan Jože Simončič, ki je že odpovedal vse občinske prireditve.