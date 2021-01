Nadzor: v šestih zdravstvenih ustanovah odkrili kršitve strategije cepljenja

Potem ko so se pojavila namigovanja, da v zdravstvenih ustanovah ne cepijo le tistih, ki bi jih morali, ampak tudi druge, denimo sorodnike, partnerje in prijatelje, je zdravstveni inšpektorat te vzel pod drobnogled. Od 15 bolnišnic in šestih zdravstvenih domov v šestih ustanovah cepljenja niso izvajali v skladu s strategijo. Na ta način naj bi bilo uporabljenih 297 odmerkov cepiva, od tega naj bi jih bilo največ na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Te osebe so bile sicer praviloma cepljene z dodatno pridobljenimi odmerki cepiva.